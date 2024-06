Anlässlich des bevorstehen Tags der Apotheke am 07. Juni hatte die ABDA am heutigen Donnerstag unter dem Motto „Apotheken unter Druck“ zu einer Pressekonferenz geladen. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening verdeutlichte den Zuhörer*innen erneut die prekäre Situation der Apotheken. Aktuelle Zahlen und Daten wurden vorstellt, um die Lage zu illustrieren.

In den letzten 20 Jahren sei die Apothekenzahl um 20 Prozent gesunken. Mit einer Apothekendichte von aktuell 20,8 Apotheken pro 100.000 Einwohnern liege man deutlich unter der durchschnittlichen Apothekendichte der EU von 31. Die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) zur Apothekenreform würden die Lage weiter verschlimmern und gefährdeten die Gesundheitsversorgung.

Wichtige Bestandteile des Leistungsangebots in Apotheken seien in Gefahr. Overwiening verwies darauf, dass allein im vergangenen Jahr knapp 11 Millionen individuelle Rezepturen in Apotheken hergestellt wurden, 420.000 Nacht- und Notdienste wurden geleistet. Jede Nacht stünden 1.200 Apotheken für die Notfallversorgung zur Verfügung. Diese Angebote, ebenso wie die Abgabe von Betäubungsmitteln, seien durch die Pläne des BMG gefährdet, schließlich plant Lauterbachs Ministerium Apotheken ohne Apotheker*innen zu betreiben. Die „Kernkompetenzen“ der Apotheken würden damit wegfallen, so die ABDA-Präsidentin.