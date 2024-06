Trotz der deutlich reduzierten Strafe für Bayer will das Unternehmen Berufung einlegen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte: „Obwohl das Gericht die verfassungswidrig hohe Schadensersatzsumme reduziert hat, sind wir mit der Entscheidung des Gerichts in der Sache nicht einverstanden.“ In dem Prozess seien gravierende Fehler begangen worden. Bayer betonte, in den letzten 14 von 20 Verfahren erfolgreich gewesen zu sein.