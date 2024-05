Wie erkennen Apothekerinnen Keuchhusten?

In einer dpa-Meldung wird die Kinderärztin und Epidemiologin Viktoria Schönfeld vom Robert Koch-Institut (RKI) zitiert: „Es gibt natürliche Schwankungen, durch die alle drei, vier, fünf Jahre deutlich höhere Zahlen zu beobachten sind. Es kann sein, dass wir jetzt auch in so was reinrutschen". Laut RKI steigt die Zahl der Keuchhusten-Fälle auch in anderen westlichen Ländern alle paar Jahre. Der Anstieg könnte auch mit Nachholeffekten aufgrund der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen zusammenhängen. Schönfeld ordnet ein: „Wir haben ein Jahr mit vielen Keuchhusten-Erkrankungen, aber es gab auch schon Jahre, die mehr Keuchhusten-Erkrankungen in den ersten Quartalen hatten.“ Generell sind die Pertussis-Fallzahlen im Winter/Herbst höher, so das RKI.