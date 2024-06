Auch aus anderen europäischen Ländern wurde Ende vergangenen Jahres über stark ansteigende Zahlen von Keuchhustenfällen berichtet, unter anderem in Dänemark, Großbritannien, Kroatien und der Schweiz. Eine Pressemeldung des CRM (Centrum für Reisemedizin) von November 2023 machte auf einen Keuchhusten-Ausbruch in Dänemark aufmerksam, wies in dem Zusammenhang auf die Bedeutung eines aktuellen Impfschutzes hin und appellierte, vor Reisen den Impfstatus zu überprüfen. Die dänische Behörde Statens Serum Institut hatte den Ausbruch bereits im September als Epidemie eingestuft. Allein im Oktober lag die Zahl der gemeldeten Fälle in Dänemark bei 1131. Das war mehr als zehnmal so hoch wie üblich. Da vor allem Jugendliche im Alter von 10 bis 19 Jahren betroffen waren, deutet das darauf hin, „dass besonders die Auffrischungsimpfungen oft ausgelassen wurden“, so Prof. Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM. Auch in Deutschland sind mittlerweile mehr Erwachsene als Kinder von dieser „Kinderkrankheit“ betroffen. Das liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vor allem an den hohen Impfquoten bei Säuglingen und Kleinkindern.

Neben einer sinkenden Impfrate gibt es aber offenbar auch andere Ursachen, die beim vermehrten Auftreten von Keuchhusten eine Rolle spielen. Die Niederlande verzeichnen bereits seit 1996 einen Anstieg der Keuchhustenfälle, wie das RIVM in seiner Mitteilung vom Februar 2024 mitteilte und als Ursache dafür strukturelle Veränderungen der Bakterien angab. Dadurch können sich Menschen trotz Impfung leichter infizieren. Von April 2020 bis Juni 2023 gab es kaum Keuchhustenfälle, was auf Infektionsschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zurückgeführt wird. In dieser Zeit konnte auch keine natürliche Immunität aufgebaut werden. Nach Einstellung der COVID-19-Infektionsschutzmaßnahmen treffen Keuchhusten-Erreger (wie auch Erreger anderer Infektionskrankheiten) nun auf eine größere Zahl empfänglicher Personen. Kleinkinder haben sich noch nicht mit den Erregern auseinandergesetzt und ältere Menschen haben möglicherweise keine ausreichende Immunität mehr. Das könnte eine Erklärung für den nun beobachteten europaweit starken Anstieg in allen Alters­klassen sein.