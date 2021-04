Teff, Fonio & Co. – glutenfreie Supergrains

Eine niederländische Firma hatte sich im Jahr 2004 sogar das Patent auf Teff-Produkte beim Europäischen Patentamt sichern lassen. Auch wenn es heute als sehr umstritten bzw. sogar als „Biopiraterie“ gilt, sich eine Monopolstellung für eine Pflanze oder ein Nahrungsmittel zu verschaffen, kamen die Niederländer jahrelang damit durch, dass sie „nur“ für die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette der Pflanze Gebühren verlangten. Doch inzwischen ist in das Teffmehl-Patent Bewegung gekommen. Viele Unternehmen haben sich geweigert, Lizenzen zu zahlen. Aufgrund einer im Jahr 2019 erfolgten Nichtigkeitsklage beim Deutschen Bundespatentamt verzichteten die Niederländer auf den deutschen Teil des Patents. Vermutlich wird das Patent auch in anderen europäischen Ländern auslaufen.



Die steigende Nachfrage in Europa nach Teff als glutenfreiem Getreide kann ohnehin nicht von der äthiopischen Landwirtschaft gedeckt werden. Teff wird inzwischen im Mittelmeerraum und auch in Deutschland angebaut.