Ferroptose ist neben der Apoptose und Nekrose eine weniger bekannte Form des Zelltodes. Der Name (ferrum [lat.] – Eisen) deutet den Eisen-abhängigen Mechanismus bereits an. Eisen-Ionen katalysieren die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies in Zellen (Fenton-Reaktion). Erhöhter oxidativer Stress führt dann zu Schäden an zellulären Strukturen, besonders an Phospholipiden.

In gesunden Zellen schützt unter anderem das Enzym Glutathion-Peroxidase 4 (GPX4) vor oxidativem Stress. Ist der Glutathion-Vorrat aber erschöpft oder GPX4 in­hibiert, nimmt die Lipidperoxidation überhand, Zellmembranen können reißen und Zellen sterben ab (ausführlich in DAZ Nr. 43, 2022, S. 38 „Den ‚Eisen-Tod‘ verhindern“).