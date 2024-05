Ende April 2024 verabschiedete dann der Bundesrat die notwendige Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung. Am vergangenen Dienstag wurde sie im Bundesanzeiger veröffentlicht. Somit ist sie am Mittwoch in Kraft getreten. Dort heißt es nun in Anlage I, dass Rizatriptan „zur akuten Behandlung der Kopfschmerzphase bei Migräneanfällen mit und ohne Aura, nach ärztlicher Erstdiagnose einer Migräne, in festen Zubereitungen zur oralen Anwendung in Konzentrationen von 5 mg je abgeteilter Form und in einer Gesamtmenge von 10 mg je Packung“ von der Verschreibungspflicht ausgenommen ist.

Packungen noch nicht im Handel

Doch bevor apothekenpflichtige Präparate mit diesen Wirkstoffen in den Apotheken eintreffen, wird es wohl noch etwas dauern. Die Pharmafirmen müssen zunächst noch die nötigen Änderungen (Variations) etwa bezüglich der Deklaration und Indikation beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beantragen. Diese Anträge können die Unternehmen erst jetzt einreichen, denn bevor die entsprechende Änderung der AMVV veröffentlicht wurde und in Kraft getreten ist, nimmt die Bundesoberbehörde sie nicht an. Apothekenpflichtige Ware dürfen die Hersteller erst nach einem positiven Bescheid des BfArM in Verkehr bringen. Das dauert erfahrungsgemäß einige Wochen, meist zwischen einem und drei Monaten.