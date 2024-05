Overwiening kommt aber auch auf die eingangs erwähnten Einschränkungen zu sprechen: „Die Telepharmazie hat aber auch Grenzen – nur Apothekerinnen und Apotheker können sie anbieten und sie ist nur sinnvoll, wenn sie sich an Menschen richtet, die in der Apotheke persönlich bekannt sind, oder den Kontakt in der Apotheke vorbereitet.“

Schein-Apotheken sind keine Telepharmazie

Laut Overwiening sei der Begriff der Telepharmazie bislang nicht eindeutig definiert. „Die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorgeschlagene Lösung der Schein-Apotheken ohne Apothekerinnen oder Apotheker ist keine Telepharmazie.“ Dies beziehe sich nur auf das innerapothekerliche Verhältnis zwischen Filial- und Hauptapotheke. Der Kontakt zwischen den Apotheken funktioniere aber auch heute schon auf mehreren Wegen sehr gut, so Overwiening. Und: „Telepharmazie bezieht sich ausschließlich auf das Apotheken-Patienten-Verhältnis.“

Benkert: Angebote weiterentwickeln

Auch der Präsident der Bundesapothekenkammer (BAK), Thomas Benkert, sagt, dass sich die Apothekerschaft in Zeiten der Digitalisierung längst Gedanken über neue Wege gemacht hat, „auf denen wir unsere Patientinnen und Patienten auch auf telepharmazeutischen Wegen beraten können“.

Es gebe bereits mehrere diesbezügliche Angebote in den Apotheken, so Benkert. „Diese wollen wir aber gerne weiterentwickeln und im Gespräch mit der Politik die Expertise der Apothekerinnen und Apotheker verstärkt in die Versorgung einbringen.“

BAK-Symposium zu Chancen und Grenzen

Um die offenen Fragen zu klären, lädt die BAK auch zu einem Symposium ins Deutsche Apothekerhaus in Berlin. Am 11. Juni werden der SPD-Gesundheitspolitiker und Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves, das PharmaSuisse-Vorstandsmitglied Stefan Wild, Gedisa-Geschäftsführer Sören Friedrich, das Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der Bundesapothekerkammer und Mitglied des Digital Hubs der ABDA Hannes Müller und BAK-Präsident Benkert über Chancen und Grenzen der Telepharmazie diskutieren.