Sagen Sie in der Apotheke bei jeder Abgabe von Chlorhexidin-haltigen Arzneimitteln, dass diese nicht mit den Augen in Kontakt kommen sollten? Wenn nicht, lesen Sie hier, warum das in Zukunft durchaus angebracht sein kann. Besonders relevant ist dieser Hinweis allerdings für medizinisches Fachpersonal, das an Operationen beteiligt ist.