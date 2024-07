Mehr Sicherheit für Octenisept, Octenisan und Octeniderm durch neues Design

Dass bei der Spülung tiefer Wunden mit Octenidin ein Risiko für schwere toxische Gewebeschäden besteht, darüber wurde in der Vergangenheit immer wieder berichtet. Allerdings kommt es offenbar weiterhin in geringer Zahl zu Fehlanwendungen mit teils dauerhaften Schädigungen von Patient:innen. Wie es genau zu der Gewebeschädigung kommt, weiß man noch nicht. „Die dabei oft zu beobachtende ausgeprägte Ödembildung in den beschriebenen Fällen spricht für eine Störung der Kapillarpermeabilität, was mit dem eigentlichen Wirkmechanismus korrelieren dürfte“, heißt es im „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ dazu.