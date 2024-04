Erstmals Xarelto-Generika im Handel

Wie die Online-Plattform „Juve Patent“ am 2. April informierte, liegt das daran, dass lediglich das Basis-Patent für den Wirkstoff Rivaroxaban abgelaufen ist. Bayer habe weiterhin ein Dosierungspatent auf die einmal tägliche Einnahme inne, das noch bis Januar 2026 gilt – solange Patentgerichte nicht anders entscheiden, hieß es. Doch kann eine einmal tägliche Einnahme als patentierungswürdige Erfindung eingestuft werden?

Tatsächlich sei das Patent bereits widerrufen gewesen, ehe die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts das Patent 2021 wieder in Kraft setzte. Nun sei der Streit kürzlich neu aufgeflammt: Gerichte in München und Den Haag hätten der Sicht von Bayer recht gegeben. Doch beispielsweise in Paris wurde der französische Teil des Patents jetzt offenbar für ungültig erklärt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am 12. April berichtete, hat auch ein britisches Gericht mittlerweile das Dosispatent für ungültig erklärt. Grund sei, dass bei der Entwicklung des Arzneimittels keine „erfinderische Tätigkeit“ vorliege.