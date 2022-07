Wie verlief der Start der honorierten pharmazeutischen Dienstleistungen?

Als die größte Herausforderung und als das wichtigste Hindernis hält er das Aufbringen der notwendigen Zeit. Diese würde gleich an zahlreichen Stellen fehlen: „In erster Linie aus meiner Sicht in all den Bereichen, in denen wir Arbeits- und Lebenszeit hochqualifizierter Fachkräfte mit unsinniger Bürokratie verschwenden.“ Dazu zählt er „natürlich“ die Präqualifizierung, ein immer weiter ausufernder Umfang an zu dokumentierenden Pflichtschulungen und neuerdings die Anspruchsprüfungen bei Corona-Tests nach der neuen Testverordnung. „Außerdem kompensieren meine Mitarbeiter zunehmend den Fachkräftemangel in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, der Pflege, in Arztpraxen etc., indem wir Fehler ausbügeln und Unterstützungen in Bereichen leisten, die eigentlich nicht unsere Aufgabe sein sollten.“ Hinzu komme der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angedrohte und inzwischen in Form eines Gesetzentwurfs formulierte Griff nach den noch vorhandenen, angeblichen Wirtschaftlichkeitsreserven der Apotheken. „Die 90 Euro für eine Medikationsanalyse klingen erst mal viel, und haben auch bei uns einige Hausärzte regelrecht provoziert – bis ich erläutert habe, wie hoch der zeitliche und personelle Aufwand durch Approbierte für eine ordnungsgemäße Erbringung sein wird“, sagt Fehske. Ob sich damit tatsächlich positive Deckungsbeiträge erzielen lassen, wird die Zeit erst zeigen müssen. „Auf den Punkt gebracht: Man kann nicht immer mehr von Apotheken erwarten, ihnen aber immer weniger dafür geben. Wenn wirklich ein politischer Wille vorhanden ist, dass Apotheken pharmazeutische Dienstleistungen erbringen sollen, dann muss man ihnen dafür auch die notwendige Luft zum Atmen geben.“

Das sei nicht das Feedback, das Fehske vier Wochen nach Bekanntwerden der pharmazeutischen Dienstleistungen gerne bekannt gegeben hätte. Am liebsten hätte er berichtet: „Die ersten zehn Medikationsanalysen haben wir schon erbracht, unsere Gäste finden es toll – den Approbierten macht die neue Herausforderung Spaß und wir fühlen uns mehr als Heilberufler denn je zuvor.“ Doch ganz so einfach sei es derzeit leider nicht.