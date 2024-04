Es ist eine bittere Tatsache: Immer mehr Apotheken schließen, weil sich keine Nachfolger*innen finden, die das wirtschaftliche Risiko auf sich nehmen wollen. So ging es auch einer Apothekerin im thüringischen 6000-Einwohner-Ort Treffurt. Für die dortige Pilgrim-Apotheke war Ende Februar dieses Jahres nach über 30 Jahren Schluss. Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) konnte das nicht gefallen. Umso mehr freute er sich, dass der Mühlhauser Apotheker Christoph Zähle eine „Lösung“ bot. Dieser übernahm die Geschäftsräume zwar nicht als Filiale. Aber er eröffnete einen sogenannten Gesundheitsmarkt, in dem es freiverkäufliche Arzneimittel gibt – und die Möglichkeit E-Rezepte einzulösen. Drei PTA beschäftigt er, denn an approbiertem Personal mangelt es in Thüringen.

Am 2. April war die große Eröffnung. Unter anderem berichtete der MDR über den neuen „Gesundheitsmarkt“. Der Bürgermeister kam mit Topfpflanze als Geschenk in das neue Geschäft. Auch Katja Böhler (SPD), die für den Landtag im Wartburgkreis III kandidiert und zugleich Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium ist, ließ sich blicken. Beide zeigten sich begeistert über die Initiative des Apothekers. Insbesondere in Thüringen hat sich die Landespolitik schon einiges einfallen lassen, um die Apotheken-Versorgung im ländlichen Bereich zu sichern.