Ausreden für die INTERPHARM, die wir nicht zählen lassen

Ich habe zu wenig Zeit.

Das geht uns doch irgendwie allen so. Wenn zwei Tage wirklich nicht möglich sind: Es gibt auch ein Tagesticket zum sensationellen Preis von 50 Euro.

Ich war schon mal bei der INTERPHARM.

In diesem Jahr gibt es ein neues Konzept mit einer Mega-Location und es ist alles einfach noch besser.

Online-Kurse sind viel praktischer …

Praktischer, vielleicht. Aber freuen wir uns nach den vergangenen Jahren nicht auch wieder auf persönlichen Austausch, auf Anstoßen. Darauf, nicht nur einen Laptop zuzuklappen, sondern das Ganze mit Kolleg*innen sacken zu lassen?

Das lohnt sich doch nicht.

Doch, tut es. Mal abgesehen vom tollen Programm auch schwarz auf weiß auf dem Papier: Es gibt nämlich Fortbildungspunkte.

Ich hab kein Personal.

Ok, da ist es wirklich schwer, dem etwas entgegenzusetzen. Dann ist vielleicht unsere Online-Veranstaltung am 26. Mai etwas für Sie. Thema „Zukunft Personal“. Aber wenn es irgendwie machbar ist: In Göttingen gibt es viel Gelegenheit zum Netzwerken, vielleicht auch mit jemandem, der gerade offen für einen neuen Job in Ihrer Apotheke ist.