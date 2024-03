Schwedische Apothekenkette geht gegen TikTok-Trend vor

Apotheker:innen und Hautärzt:innen warnen vor der Anwendung: „Kinderhaut ist empfindlicher gegenüber irritierenden Substanzen“, sagt demnach Anna Josefson, Vorsitzende des schwedischen Hautärzteverbands SSDV und Oberärztin am Universitätskrankenhaus in Örebro: „Alles, was die Haut reizt, kann zu Dermatitis, zu Ekzemen führen.“ „Es ist schädlich für Kinder, so starke Produkte zu benutzen“, sagt die schwedische Apothekerin Hajer Alsaleh, laut tagesschau.de.