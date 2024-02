So können Apothekenleiter mehr Wertschöpfung aus den Mitarbeitern herausholen

Doch wo liegen die Ansatzpunkte, mehr Wertschöpfung aus der menschlichen Arbeitskraft speziell in einer Apotheke herauszuholen? Ein wohl äußerst wichtiger Punkt liegt in der Motivation und Schaffenskraft der einzelnen Person. Ohne in den Sprech irgendwelcher Marketing-Gurus oder Motivationstrainer mit am Ende doch eher flachen Botschaften abgleiten zu wollen: Wenn jemand nicht richtig „zieht“, gehemmt ist oder gar bereits innerlich gekündigt hat und nur noch eine Anwesenheitsprämie oder gar „Schmerzensgeld“ mitnimmt, bedeutet das regelhaft den höchsten Verlust an Gewinnpotenzial.