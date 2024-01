Mayd-Sonntagslieferungen erneut untersagt

Im Vergleich zu der vor 2012 geltenden Fassung sieht die Norm keine ausdrückliche Befugnis zum Erlass von Schließungsanordnungen mehr vor. Was heißt das nun? Regelt diese Bundesvorschrift die Dienstbereitschaft jetzt möglicherweise abschließend und schließt damit aus, dass eine Behörde „Schließungen“ anordnet? Kurzum: Darf eine Apotheke eigentlich immer geöffnet haben? So sah es der Beklagte.

Doch das Landgericht Köln ging mit der Wettbewerbszentrale: § 23 ApBetrO sei lediglich so zu verstehen, dass eine Öffnung trotz der Befreiung von der Dienstbereitschaft möglich sei, wenn dem keine anderweitigen Rechtsvorschriften entgegenstünden. Und zu solchen Rechtsvorschriften zähle auch eine Schließungsanordnung der Kammer, die aufgrund von § 7 Abs. 2 Satz 1 LÖG NRW ergangen ist.

Mit entsprechender Argumentation urteilte später das Landgericht Berlin. Beide Gerichte hielten die von der Wettbewerbszentrale monierten Tätigkeiten also für wettbewerbswidrig. Indem der Apotheker sich über die Schließungsanordnung hinwegsetze und gemeinsam mit dem Lieferservice Arzneimittel vertreibe, verschaffe er sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Apotheken, die ebenfalls nicht zum Notdienst eingeteilt sind.

Zweite Instanz bestätigt Kölner Landgericht

Der Apotheker ging gegen das Kölner Urteil in Berufung. Doch das Oberlandesgericht Köln bestätigt in seinem in diesem Januar ergangenen Urteil die Vorinstanz vollumfänglich. Es stellt abermals klar: Aus § 23 ApBetrO ergebe sich nicht, dass der Bundesverordnungsgeber eine abschließende Regelung auch für die Befugnis der Apotheken treffen wollte, an Sonn- und Feiertagen unabhängig von den Ladenöffnungszeiten der Länder zu öffnen. Vielmehr sei die Regelung in § 7 Abs. 2 LÖG NW eine geeignete Rechtsgrundlage für Schließungsanordnungen der zuständigen Apothekerkammer zur Regelung der Notdienstbereitschaft von Apotheken. Und somit verstoße die Lieferung von Medikamenten durch Fahrradboten an Sonn- und Feiertagen gegen die genannten Normen des Feiertags- und Ladenöffnungsgesetzes NRW beziehungsweise die Schließungsanordnung der Kammer.

Das Urteil befasst sich eingehend mit der vorherigen Regelung in der Apothekenbetriebsordnung, die noch auf das Ladenschlussgesetz des Bundes Bezug nahm – doch dann kam die Föderalismusreform und legte das Ladenschlussrecht in die Hände der Länder. Davon machten bis auf Bayern auch alle Länder Gebrauch.

Noch keine gefestigte Rechtsprechung

Das letzte Wort in diesem Fall, in dem es eigentlich gar nicht um Schnelllieferdienste an sich, sondern um eine grundsätzliche Auslegung von § 23 Apothekenbetriebsordnung geht, wird nun wohl der Bundesgerichtshof haben. Das Oberlandesgericht ließ die Revision zu: „Denn auch wenn die Frage nach der Reichweite des § 23 ApoBetrO aus Sicht des Senats eindeutig zu beantworten ist, liegt insoweit keine gefestigte höchst- oder obergerichtliche Rechtsprechung vor“, heißt es im Urteil. Schließlich könne sich die für den Berufsstand der Apothekerinnen und Apotheker bedeutende Frage „in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen stellen“.

Man darf also gespannt sein, wie diese Rechtsprechung am Ende aussieht.

Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 12. Januar 2024, Az.: 6 U 65/23