GnRH-Rezeptor-Antagonisten bei Endometriose

Neben den GnRH-Analoga verweist die deutsche Leitlinie außerdem auf einen GnRH-Antagonisten, der im Juli 2018 in den USA zugelassen wurde: Elagolix [6]. Das ist insofern interessant, da es sich bei Relugolix in Ryeqo® auch um einen GnRH-Rezeptor-Antagonisten handelt. Während es in der deutschen Leitlinie somit aber noch keine Empfehlung zum Einsatz von Relugolix oder insgesamt von GnRH-Rezeptor-Antagonisten gibt, heißt es in der Leitlinie der „European Society of Human Reproduction an Embryology“ (ESHRE) zur Endometriose von 2022 bereits, dass GnRH-Rezeptor-Antagonisten zur Zweitlinientherapie zählen können – wie bei den GnRH-Analoga aufgrund der möglichen Nebenwirkungen. Neben Elagolix werden dort auch Linzagolix und Relugolix als GnRH-Rezeptorantagonisten aufgezählt. Es wird jedoch betont, dass die Evidenz noch begrenzt ist [8]. In Deutschland ist nur Relugolix im Handel.

Insofern entspricht die Indikation von Ryeqo® der Leitlinien-Empfehlung. Auch die Tatsache, dass Relugolix darin direkt in Kombination mit einer Add-Back-Therapie angeboten wird, erscheint plausibel.