Führungswechsel im Paul-Ehrlich-Institut

In seiner Abschiedsrede würdigte Cichutek die Erfolge des PEI bei der Qualitätssicherung von Impfstoffen und Arzneimitteln, was insbesondere während der Pandemie deutlich geworden sei. Unter seiner Leitung hätten die Mitarbeiter des PEI essenzielle Leistungen zum Wohle der zu impfenden Menschen erbracht. Dadurch habe man sich internationale Anerkennung verdient: „Heute sind wir als Paul-Ehrlich-Institut aufgrund unserer Expertise im Bereich von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln in Europa führend, global u. a. bei der WHO ein unverzichtbarer Partner und ein wichtiger Standortfaktor für die Entwicklung neuer biomedizinischer Arzneimittel in Deutschland und Europa.“

Cichuteks kommissarischer Nachfolger ist ein international angesehener Experte im Bereich Lebensmittelchemie und Allergologie. Von 2002 bis 2017 leitete Vieths die Abteilung „Allergologie“ im PEI. Neben seiner Tätigkeit für das Institut war Vieths auch als benannter Experte für die European Medicines Agency (EMA) und die Europäische Arzneibuchkommission tätig. Er möchte die Digitalisierung und die „Harmonisierung von Prozessen“ vorantreiben, das machte er in seiner Antrittsrede deutlich.