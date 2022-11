Mögliche Rolle von angeborenen Lymphozyten bei Allergien aufgedeckt

Eine erhöhte Schleimproduktion spielt aber auch etwa bei allergischem Asthma oder bei Infektionen mit respiratorischen Viren eine Rolle. Auch in dem Zusammenhang sind ILC2-Zellen beteiligt, wie bereits bekannt war. Im ILC2-defizienten Mausmodell konnten die Charité-Forscher nun aber konkret zeigen, dass sich dort – also in Abwesenheit der ILC2-Zellen – die Symptome von allergischem Asthma besserten. Bei den Tieren, bei denen die Forscher allergisches Asthma auslösten, fanden sich so entsprechend keine Eosinophilen in den Atemwegen. „Eosinophiles Asthma“ gilt als eine besonders schwere Form des Asthmas, bei dem die Lunge durch eine Fehlfunktion der eosinophilen Granulozyten dauerhaft entzündet ist.