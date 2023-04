Simeticon und Aktivkohle für den Notfall in die Hausapotheke?

Aufgrund ihrer bunten Farbe und dem ansprechenden Geruch wirken Flüssigseifen, Wasch- und Reinigungsmittel auf Kleinkinder oft sehr anziehend. Zudem kommt es bei sogenannten Waschmittelkissen (Liquid Caps) immer wieder zu Verwechslungen mit Süßigkeiten oder Beiß-Kissen. Die Folge: Die Kinder beißen in die Kapseln und die hochkonzentrierte Tensid-haltige Flüssigkeit wird verschluckt.

Die waschaktiven Tenside von Reinigungsmittel setzen die Oberflächenspannung des Wassers herab und führen dadurch zur Schaumbildung. Nach versehentlichem Verschlucken kann es zu Schleimhautreizungen und eben zur Schaumbildung kommen. Das Kind muss meist erbrechen und hat Bauchschmerzen. Bilden sich große Mengen an Schaum, besteht zudem die Gefahr einer Aspiration. Dabei kann der Schaum auf Höhe des Kehlkopfs in die Atemwege und in die Lunge gelangen. Der Sauerstoffaustausch ist dadurch massiv behindert und es kann im schlimmsten Fall zum Ersticken kommen.