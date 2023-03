Arzneimittel sind häufigste Ursache tödlicher Vergiftungen bei Kindern in den USA

Die meisten Vergiftungen (444 von 682 dokumentierten Fällen, 65 Prozent) fanden zu Hause statt. Kinder in ihrem ersten Lebensjahr waren besonders oft betroffen: 42 Prozent der Fälle ereigneten sich bei Kindern vor ihrem ersten Geburtstag. In zwei Drittel der Fälle (428 von 631 dokumentierten Fällen, 67,8 Prozent) befand sich das Kind zum Vergiftungszeitpunkt unter Aufsicht seiner biologischen Eltern.

Opioide, Schmerzmittel, Erkältungs- und Allergiepräparate

Arzneimittel waren die mit Abstand häufigste Vergiftungsursache. Auf Platz eins lagen hierbei Opioide mit 346 Fällen, was 47,3 Prozent aller Fälle entspricht. Die Forscher:innen verzeichneten hierbei einen Zuwachs von 24 Prozent im Jahr 2005 auf 52 Prozent im Jahr 2018, den sie als direkte Auswirkung der US-Opioidkrise auf Kinder interpretieren. Auf Platz zwei folgte die Gruppe der nicht-verschreibungspflichtigen Schmerz-, Erkältungs-, und Allergiepräparate, mit Wirkstoffen wie beispielsweise Paracetamol, Ibuprofen, Diphenhydramin oder Dextromethorphan, welche 108 Kinder (14,8 Prozent) das Leben kostete. Mit 104 (14,2 Prozent) Todesfällen stellten illegale Drogen die dritthäufigste Todesursache dar, gefolgt von sonstigen Arzneimitteln (darunter Antidepressiva) und Kohlenstoffmonoxid (71 und 47 Fälle).

Wie konnte es zu diesen Vergiftungen kommen? Die Vergiftungsumstände waren in 531 Fällen (72,6 Prozent) dokumentiert worden. Eine versehentliche Überdosierung eines Arzneimittels lag dabei in 40,7 Prozent der Fälle vor (216 der 531 dokumentierten Fälle), in 17,9 Prozent der Fälle (95 der 531 dokumentierten Fälle) muss eine absichtliche Vergiftung des Kindes angenommen werden. Die verbleibenden Fälle waren auf verschiedene andere Ursachen zurückzuführen, die in der Veröffentlichung nicht aufgeschlüsselt werden.

Viele Präparate nicht kindersicher gelagert

Denkbar wäre daher auch das versehentliche Verschlucken von nicht sicher verwahrten Arzneimitteln durch die Kinder. Wenngleich die Veröffentlichung hierzu keine Angabe macht, hat sie doch aufschlussreiche Daten über den Aufbewahrungsort (n=233) und Verpackungszustand (n=366) der betroffenen Präparate gesammelt. Frei zugänglich („open area“) wurden demzufolge 60,9 Prozent der Präparate aufbewahrt. Mehr als jedes vierte Präparat (28,4 Prozent) wurde hierbei nicht in der Originalverpackung gelagert. Ein versehentliches Verschlucken erscheint vor diesem Hintergrund also durchaus plausibel.