Darf man das Anmessen von Kompressionsstrümpfen bei ungepflegten Kunden verweigern?

Die Therapie mit Kompressionsstrümpfen ist ein wichtiger Bestandteil bei der Behandlung von Venenleiden. Durch die äußere Kompression kann einer Verschlimmerung der Symptome entgegengewirkt werden. Für den Therapieerfolg ist neben dem konsequenten Tragen der Strümpfe auch die Passgenauigkeit entscheidend. Daher wird zu Therapiebeginn jedes Bein individuell vermessen und die Strümpfe entsprechend angepasst. Diese Dienstleistung bieten viele Apotheken an.

Anders als bei der Beratung zu Arzneimitteln und Co. kommen die Apothekenangestellten dabei den Kunden jedoch sehr nahe. Wie eine Leserzuschrift zeigt, kann das für das Personal zuweilen sehr unangenehm sein: „Ich bin in unserer Apotheke für das Anmessen von Kompressionsstrümpfen zuständig. Das macht mir normalerweise auch großen Spaß. Jetzt haben wir aber einen sehr ungepflegten Kunden, der einen so schlimmen Körpergeruch hat, dass ich es nicht aushalte, in seine Nähe zu kommen. Mir wird regelrecht übel. Darf ich mich da weigern, bei ihm Strümpfe anzumessen? Meine Idee wäre, ihn als allgemeine Regel darauf hinzuweisen, zu diesem Termin frisch geduscht zu erscheinen. Meine Chefin möchte den Kunden nicht ansprechen. Wie verhalte ich mich am besten?“