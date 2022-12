Dinge, die aus der Pharmazie und den Apotheken verschwunden sind

DAZ: Herr Professor Friedrich, der DAZ-Adventskalender trägt dieses Jahr das Motto „Das war dann mal weg“. Was kommt Ihnen dabei direkt in den Sinn?

Friedrich: Mir kommen große Mörser mit Pistill oder Geräte zur Herstellung von Pillen oder Pflastern, wie die Pflasterstreichmaschine, in den Sinn, die heute nur noch von musealem Wert sind, da diese Arzneiformen in der Apotheke nicht mehr hergestellt werden. Ich denke aber auch an viele Dinge, die der Bürokratie in den staatlichen Apotheken der ehemaligen DDR geschuldet waren, wie der Betriebskollektivvertrag, den es seit 1951 gab und der die Umsetzung des Planes – in der DDR wurde ja alles geplant – im Apothekenwesen widerspiegelte.

Warum verschwinden überhaupt Dinge aus unserem Arbeitsalltag? Welche Gründe gibt es hierfür?

Die deutsche Apotheke hat in den letzten 150 Jahren vielfältige Veränderungen erlebt. Stand im 19. Jahrhundert noch die Arzneimittel­herstellung im Mittelpunkt, so nimmt diese heute nur noch einen kleinen Teil der pharmazeutischen Tätigkeiten ein. Vor 150 Jahren wurde die Mehrzahl der Arzneimittel in der Apotheke in der Defektur sowie in der Rezeptur selbst hergestellt.