In wasserhaltigen Zubereitungen ist die Verarbeitung von Harnstoff problemlos möglich, denn er ist in Wasser sehr leicht löslich. Er kann auf hydrophile O/W-Cremes einfach aufgestreut und eingerührt werden. Ist der Wasseranteil der Creme deutlich größer als die Menge an Harnstoff, gelingt das Aufstreuen und Einrühren auch bei W/O-Grundlagen. Ansonsten wird der Harnstoff zunächst in gereinigtem Wasser gelöst und diese Lösung dann in die lipophile Creme eingearbeitet.