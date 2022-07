Wie sich das BMG auf den Herbst vorbereitet

Angesichts der besonders ansteckenden Coronavirus-Variante BA.5 rechnet man im Hause Lauterbach im Herbst mit „einer prekären Situation“: Die Infektionszahlen werden sehr hoch sein, zugleich wird es Lücken in der Schutzinfrastruktur geben, etwa weil Klinikpersonal ausfällt.

Daher sollen die Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz – die bisherigen Grundlagen für Maßnahmen der Länder laufen zu Herbstbeginn aus – ein „breites Repertoire an Schutzmaßnahmen“ bieten. So verlautete es am heutigen Montag aus Ministeriumskreisen. Den Ländern soll also eine Reihe von Möglichkeiten eingeräumt werden. Auf wie viel sich Justizminister Marco Buschmann tatsächlich einlässt, bleibt abzuwarten. Er hatte am vergangenen Wochenende in der Presse zumindest angekündigt, dass „eine Form der Maskenpflicht in Innenräumen“ im Konzept sicher eine Rolle spielen werde. „Die Wirksamkeit von Masken für den Einzelnen in Innenräumen ist unstreitig“, sagte er. Nun sind er und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in den letzten Abstimmungen, noch diesen Monat soll das Konzept stehen.