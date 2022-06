Neue Daten (veröffentlicht im März 2022) von über einer Million Patienten des SABINA-Programms, die zehn Datensätze (Europa und Nordamerika) berücksichtigen, bestätigten, dass eine vermehrte SABA-Anwendung das Risiko für schwere Exazerbationen erhöht – und zwar unabhängig von einer durchgeführten Erhaltungstherapie. Die Ergebnisse verdeutlichten, wie wichtig es sei, ein „Rescue/Reliever-Paradigma zu vermeiden, bei dem SABAs als Monotherapie angewendet werden“, erklärten die Autoren in „The Journal of Allergy and Clinical Immunology: The Practice“ („Short-Acting Beta-2-Agonist Exposure and Severe Asthma Exacerbations: SABINA Findings From Europe and North America“ (DOI:https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.02.047).

Nicht überraschen dürfte somit das Ergebnis einer weiteren Studie aus dem Vereinigten Königreich („British Journal of General Practice“: „Reducing SABA overprescribing in asthma: lessons from a Quality Improvement prescribing project in East London“; DOI: https://doi.org/10.3399/BJGP.2021.0725).

Wissenschaftler untersuchten in einer Querschnittsstudie anhand von anonymisierten Verschreibungsdaten (Primärversorgung) die Verordnung von SABA-Inhalatoren bei Menschen mit diagnostiziertem „aktivem“ Asthma. Die Studienpopulation (drei Londoner Stadtbezirke) umfasste 30.694 Patienten, Datenstichpunkt war der Februar 2020. Analysiert wurden die Verschreibungen des Vorjahres. Primärer Studienendpunkt war der Anteil Asthmatiker (Alter 5 bis 80 Jahre), die mindestens sechs Salbutamol-Inhalatoren (100 µg/Dosis, 200 Dosen pro Inhaler) in den letzten zwölf Monaten verschrieben bekommen hatten. Das Ergebnis: Mehr als ein Viertel (26 Prozent) der Asthmatiker hatte mindestens sechs Verordnungen über SABA-Inhalatoren (100 µg/Dosis, 200 Dosen pro Inhaler) pro Jahr erhalten.