Heni und sein Team vermuteten, dass Empagliflozin auch die Insulinsentitivität im Gehirn verbessern könnte. Um das zu belegen, rekrutierten sie erneut übergewichtige Prädiabetiker:innen, die sodann über acht Wochen hinweg täglich 25 mg der Substanz einnehmen sollten. Die Kontrollgruppe bekam ein Placebo. Nach zwei Monaten hatte sich die Insulinresistenz der Verumgruppe deutlich verbessert, während sich in der Placebogruppe kein Effekt einstellte.

Bahnt sich also dank Heni und Kollegen eine neue Möglichkeit an, Menschen mit Alzheimerdemenz zu behandeln? Der Professor zeigte sich in Meran skeptisch, ob sich aus seinem Forschungsansatz wirklich eine Therapie für bereits Erkrankte ergeben könnte. „Ich kann mir eher vorstellen, dass es Richtung Alzheimer-Prävention gehen wird“, sagte er. Auf weitere Forschungsergebnisse Henis darf man also durchaus gespannt sein.

