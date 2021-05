Welches Langzeit-Insulin verursacht weniger Hypoglykämien?

Insulin glargin (Toujeo®, Lantus®) und Insulin detemir (Levemir®) sind langwirksame Insulin-Analoga, die im Vergleich zum endogenen Insulin mit leicht veränderten Aminosäuresequenzen in gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden. Durch die abweichenden Primärstrukturen sind die Halbwertszeiten der beiden Insuline im Vergleich zum Humaninsulin deutlich verlängert. Eine weitere Gruppe langwirksamer Insu­line stellen die NPH-Insuline dar, bei denen die Insulinmoleküle an ein basisches Protein (Neutrales Protamin Hagedorn, NPH) binden und aus diesem Protein-Insulin-Komplex nur langsam freigesetzt werden. Ihre Wirkung ist zwar verlängert, jedoch nicht so lang wie die der Insulin-Analoga.