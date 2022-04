FDA lässt erstes Corona-Arzneimittel für Säuglinge offiziell zu

„Da COVID-19 bei Kindern, von denen einige derzeit keine Impfmöglichkeit haben, schwere Erkrankungen hervorrufen kann, besteht weiterhin ein Bedarf an sicheren und wirksamen COVID-19-Behandlungsmöglichkeiten für diese Bevölkerungsgruppe“, sagte Patrizia Cavazzoni, M.D., Direktorin der Center for Drug Evaluation and Research der FDA.

Die Zulassung stützt sich Gilead zufolge auf Ergebnisse der einarmigen, offenen Phase-2/3-Studie CARAVAN, an der auch 53 Kinder teilnahmen. Remdesivir erwies sich bei mit Corona hospitalisierten pädiatrischen Patienten als sicher, die meisten Kinder (85 Prozent) zeigten eine klinische Verbesserung, 60 Prozent der Kinder konnten an Tag 10 das Krankenhaus verlassen, an Tag 30 waren 83 Prozent entlassen. 72 Prozent der Kinder entwickelten unerwünschte Arzneimittelwirkungen (21 Prozent schwerwiegend, drei Todesfälle, die laut Gilead nicht mit Remdesivir zusammenhingen). Die Ergebnisse waren Anfang Februar auf der „Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections“ (CROI) vorgestellt worden.

Neben den Daten aus CARAVAN zog die FDA auch Studiendaten von Erwachsenen für die Zulassung heran: „Angesichts des ähnlichen Verlaufs der COVID-19-Erkrankung bei Erwachsenen und pädiatrischen Patienten wird die heutige Zulassung von Veklury bei bestimmten pädiatrischen Patienten durch die Wirksamkeitsergebnisse aus klinischen Phase-3-Studien bei Erwachsenen unterstützt“, erklärt die FDA dazu.