FDA lässt Remdesivir zu

Die Vereinigten Staaten waren Anfang Mai das erste Land, das ein Arzneimittel gegen COVID-19 verfügbar machte. Allerdings wurde Remdesivir (Veklury®) von Gilead ausschließlich im Rahmen einer Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) verfügbar gemacht, was keiner vollumfänglichen Zulassung entspricht. Bereits am 28. August hatte die FDA die EUA erweitert, sodass fortan nicht nur schwer an COVID-19-Erkrankte damit behandelt werden durften. Nun sind weitere Daten vorhanden: Am 22. Oktober hat die FDA (Food and Drug Administration) nun Remdesivir die Zulassung erteilt. Noch immer ist Remdesivir das einzige zugelassene Corona-Arzneimittel in den USA. Eingesetzt werden darf der RNA-Polymerase-Inhibitor bei Patienten ab zwölf Jahren und einem Körpergewicht von mindestens 40 Kilogramm.