Wie die DDG erklärt, fiel das Ergebnis entsprechend divers aus: „Einmal errechneten die Autoren ein um 166 Prozent erhöhtes Diabetesrisiko, aus der anderen Datenbank ergab sich ein um 31 Prozent erhöhtes Risiko.“ Darüber hinaus gebe es weitere methodische Mängel, welche die Validität der Untersuchung infrage stellten, erklärt DDG Präsident Professor Andreas Neu in der Mitteilung. So werde in der Arbeit nicht zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 unterschieden. Dass SARS-CoV-2 einen Diabetes Typ 1 auslösen kann, sei grundsätzlich denkbar. Bestehe bereits eine Veranlagung für diese Stoffwechselerkrankung, könne ein Infekt diese triggern und auslösen, heißt es. „Dass dies jedoch innerhalb von 30 Tagen stattfindet, wie die Studie zeigen will, ist sehr unwahrscheinlich. Wir sprechen hier von einer mittel- oder langfristigen Entstehung dieses Krankheitsbildes“, ergänzt DDG-Mediensprecher Professor Baptist Gallwitz. Die Untersuchung vernachlässige außerdem die ethnische Zugehörigkeit, das Körpergewicht und einen möglicherweise bestehenden Prädiabetes, ein Vorstadium des Diabetes Typ 2. Daten aus den USA ließen sich auch nicht einfach auf hiesige Verhältnisse übertragen.

Überdies wird ein weiterer konkreter Kritikpunkt genannt: Die absoluten Fallzahlen in der Studie seien zu gering. „Dass acht von 10.000 Kindern nach einer COVID-19-Infektion und drei von 10.000 Kindern ohne vorherige Infektion einen Diabetes bekommen, ist kein großer Unterschied“, so Gallwitz. Diese Datenlage sei aus Sicht der DDG kein Grund, Handlungskonsequenzen daraus abzuleiten oder sich gar über die derzeitige Situation hinaus Sorgen zu machen.