Glucose-Regulation nach COVID-19 überprüfen

Die DDG bezieht sich auf die Studie „Incidence of newly diagnosed diabetes after Covid-19“ des Deutschen Diabetes-Zentrums, die im März 2022 im Fachjournal „Diabetologia“ erschienen ist. Laut dieser Studie entwickeln Betroffene mit COVID-19 im Vergleich zu Menschen mit anderen Atemwegsinfektionen häufiger einen Typ-2-Diabetes. Das relative Risiko, nach einer Corona-Infektion an Diabetes zu erkranken, sei um 28 Prozent höher als nach einer anderen (viralen) Atemwegsinfektion: Über einen Zeitraum von einem Jahr erkrankten in der Studie damit ca. drei bis vier Personen pro 1.000 Menschen mehr an Diabetes nach einer COVID-19 Infektion als nach einer anderen Atemwegsinfektion, heißt es. „Diese Risikoerhöhung erscheint zunächst gering“, sagte Professor Wolfgang Rathmann, Erstautor der Studie gegenüber der DDG. „Doch damit haben wir eine neue Risikogruppe für Typ-2-Diabetes. Und das werden alle Menschen sein, die sich mit COVID-19 infiziert haben und infizieren werden. In Deutschland sind das zum jetzigen Zeitpunkt über 22 Millionen Menschen.“

Die Studie bezieht sich insgesamt auf Daten von über 70.000 Patientinnen und Patienten, welche aus einer bundesweiten Praxisdatenbank (Disease Analyzer; IQVIA Frankfurt) stammen. „Die Stichprobengröße war größer als in früheren, meist krankenhausbasierten Studien. Außerdem verwendeten wir Originaldaten aus den Praxen, die uns valide Angaben zu Prävalenz und Inzidenz von Typ-2-Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen geben können“, so Rathmann. Die Aufgrund der geringen Fallzahl lässt sich zu Typ-1-Diabetes noch keine Aussagen treffen.