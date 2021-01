FFP2-Schutzmasken für alle Diabetiker

Der mit Abstand größte Risikofaktor für schwere COVID-19-Erkrankungen ist das Alter. Menschen ab 80 Jahren haben ein etwa 17-fach erhöhtes Risiko an COVID-19 zu versterben als die Allgemeinbevölkerung. Doch auch Patienten mit bestimmten Vorerkrankungen wie Adipositas, COPD oder Diabetes erkranken häufiger schwer an einer SARS-CoV-2-Infektion und versterben. Um diese Menschen besser zu schützen, hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit der Coronavirus-Schutzmaskenverordnung (SchutzmV) initiiert, dass diese besonders vulnerablen Menschen über den Winter 15 FFP2-Masken für insgesamt 4 Euro Eigenanteil in den Apotheken erhalten.