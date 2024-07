Was PTA und PKA jetzt verdienen

Der Abschluss gilt für das Tarifgebiet des ADA, also alle Kammerbezirke außer Nordrhein und Sachsen. Strenggenommen müssen Chef oder Chefin Mitglied im ADA sein (meist über den Landesapothekerverband) und die Angestellten Adexa-Mitglied, damit die Neuregelungen automatisch greifen. Allerdings ist es in der Branche üblich, dass sich Arbeitsverträge am Tarif orientieren.