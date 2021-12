Schwanger im Praktischen Jahr

Werdende Mütter unterliegen besonderen Schutzmaßnahmen, damit im Apothekenalltag deren Gesundheit nicht gefährdet wird. Der Arbeitgeber muss laut Mutterschutzgesetz eine Gefährdungsbeurteilung für alle Arbeitsplätze in der Apotheke erstellen. Beispielsweise dürfen Schwangere maximal 5 kg (gelegentlich bis 10 kg) an Gewicht heben, ab dem 5. Monat nicht länger als vier Stunden am Stück im Handverkauf stehen oder bei längerem Arbeiten im Sitzen auf ausreichend Pausen mit Bewegung achten. Außerdem dürfen Schwangere nicht mit Gefahrstoffen arbeiten, das betrifft besonders das Arbeiten in Labor und Rezeptur. Eine tägliche Arbeitszeit von 8,5 Stunden darf nicht überschritten werden, was der Tätigkeit eines Pharmaziepraktikanten genau entspricht.