Das Abrechnungsverfahren für die pharmazeutischen Dienstleistungen steht

Zwar wird erst die Schiedsstelle Klarheit schaffen, welche pharmazeutischen Dienstleistungen die Apotheken künftig in welcher Höhe honoriert bekommen – doch das Abrechnungsverfahren steht bereits. Zumindest auf dieses hatten sich Deutscher Apothekerverband und GKV-Spitzenverband einigen können. Es soll nun als Anlage in den Rahmenvertrag über die Arzneimittelversorgung einfließen. Einen entsprechenden Beschluss fasste am heutigen Mittwoch die DAV-Mitgliederversammlung.