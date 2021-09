GKV-Spitzenverband: Gezielter Einsatz statt Gießkanne

Was der DAV genau verfolgt, blieb in den vergangenen Monaten allerdings auch eher vage. Im vergangenen Februar legte er zwar ein Grundsatzpapier zum Thema vor, in dem er die drei vorrangigen Problemkreise aufzeichnete: Es gelte, mit den neuen Dienstleistungen die Risiken einer Polymedikation zu minimieren, mangelnde Therapietreue zu verbessern und die Vorsorge und Früherkennung von Volkskrankheiten auszubauen – und das für eine breite Patientenklientel. Wer Genaueres wissen wollte, lief jedoch auf.

Anfang Juli hieß es dann, man wolle trotz abgelaufener Frist weiterverhandeln. Doch zwei Monate später sind die Rahmenvertragspartner offensichtlich nicht weiter gekommen. Und so kündigte der DAV am vergangenen Dienstag an, er werde jetzt die Schiedsstelle anrufen. So sieht es das Gesetz für den Fall vor, dass keine Vereinbarung getroffen werden kann.