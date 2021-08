„Der Service der Apotheken vor Ort ist kein Selbstläufer“

Tina Rudolph ist Ärztin und arbeitet derzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Uniklinikum in Jena und an der Jenaer Universität. Doch sie ist auch politisch aktiv – nun will die 30-Jährige in den Deutschen Bundestag einziehen. Sie ist Direktkandidatin der SPD im Wartburg- und Unstrut-Hainich-Kreis und steht immerhin auf Platz 4 der Thüringer Landesliste ihrer Partei. Sie weiß auch schon, welche Themen ihr am Herzen liegen: Das ist allen voran die Gesundheitspolitik.

Mit Apotheken hatte Tina Rudolph bislang eher wenig zu tun – doch in der vergangenen Woche machte sie sich auf zum „Praktikum“ in der Werra-Apotheke in Amt Creuzburg, Ortsteil Mihla. Anlass gab ihr nicht zuletzt die Nachricht, dass Apotheker und Apothekerinnen von der Bundesagentur für Arbeit bereits zum achten Mal in Folge als Mangelberuf eingestuft wurde.