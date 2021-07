DocMorris sieht sich durch EuGH bestätigt

DocMorris hingegen liest das aktuelle Urteil in seinem Sinne und hebt auf den Bezug zum Urteil von 2016 ab. Das Unternehmen erklärt: „Der EuGH stellt klar, dass sein Urteil von 2016, wonach eine Bindung von EU Versandapotheken an das deutsche Preisrecht mit Unionsrecht nicht vereinbar ist, von der heutigen Entscheidung nicht berührt wird. Damit dürfen Rx-Boni von EU Versandapotheken aus Sicht des EU-Rechts weiterhin gewährt werden.“

Anderer Fall als 2016

Tatsächlich schreibt der EuGH, dass seine rechtliche Bewertung nicht im Widerspruch zu den Erwägungen im Urteil vom 19. Oktober 2016 stehe, wonach „traditionelle Apotheken (…) grundsätzlich besser als Versandapotheken in der Lage sind, Patienten durch ihr Personal vor Ort individuell zu beraten und eine Notfallversorgung mit Arzneimitteln sicherzustellen“. Daraus schloss die Erste Kammer des EuGH seinerzeit, dass Versandapotheken mit ihrem eingeschränkten Leistungsangebot im Nachteil und daher auf den Preiswettbewerb angewiesen seien. Nun erklärt die Vierte Kammer im aktuellen Urteil: „Das Verbot von Gewinnspielen zur Förderung des Verkaufs von Arzneimitteln hat für die Versandapotheken wesentlich geringere Auswirkungen als das absolute Verbot eines Preiswettbewerbs, um das es in diesem Urteil geht. Außerdem betrifft dieses Verbot auch die herkömmlichen Apotheken, die ebenfalls ein Interesse an der Förderung des Verkaufs ihrer Arzneimittel durch Werbegewinnspiele gehabt hätten“.

Auf sein Gewinnspiel und darauf, dass das niederländische Unternehmen bei Zugaben vom nationalen Gesetzgeber beschränkt werden können, geht DocMorris in seinem Statement nicht weiter ein. Vielmehr sehe man sich durch die aktuelle Entscheidung „darin gestärkt, dass die Festschreibung des Bonusverbots im SGB V durch das Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken (VOASG) europarechtswidrig ist“.

Jedenfalls momentan scheint diese Einschätzung aber keine Konsequenzen nach sich zu ziehen. Während DocMorris im vergangenen Dezember noch angekündigt hatte, alle rechtlichen Möglichkeiten gegen das Rx-Boni-Verbot für den GKV-Bereich auszuschöpfen, erklärte CEO Walter Hess kürzlich gegenüber dem Handelsblatt, dass das Vorgehen des deutschen Gesetzgebers zwar noch immer „befremdlich“ sei – direkte rechtliche Schritte wolle er aber nicht einleiten. Das ist nachvollziehbar angesichts der Pläne von DocMorris, deutsche Vor-Ort-Apotheken für seine neue Plattform zu gewinnen.