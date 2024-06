DocMorris und AKNR vor dem EuGH: Worum geht es?

Nachdem sich das Blatt durch die EuGH-Entscheidung gewendet hatte, klagten die Niederländer gegen die AKNR auf Schadenersatz. Schließlich seien rückblickend die vorangegangen einstweiligen Verfügungen und die Vollstreckung von Ordnungsgeldern unzulässig gewesen. In erster Instanz wies das Landgericht Köln die Klage ab. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sah es jedoch anders. Im März 2022 bejahte es das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs dem Grunde nach – zur Höhe gab es allerdings keine Entscheidung. DocMorris selbst fordert mehr als 18 Millionen Euro von der AKNR. Eine nicht nachvollziehbare Summe – doch die Kammer will natürlich auch keinen Bruchteil davon zahlen. Sie rief daraufhin den Bundesgerichtshof an. Auch dieser ist nicht überzeugt, dass es sich DocMorris so leicht machen kann und hat erst einmal dem EuGH einige Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt hat.

Diesmal müssen sich die Luxemburger Richter nicht mit der – ohnehin nicht mehr existierenden – arzneimittelrechtlichen Preisbindung befassen, sondern damit, wie das deutsche Heilmittelwerberecht – speziell einige der Varianten des § 7 HWG – europarechtskonform auszulegen ist. Denn selbst wenn der EuGH die Geltung der Arzneimittelpreisbindung für ausländische Versandapotheken damals infrage gestellt haben mag: Arzneimittel sind eine ganz besondere Ware und für die Werbung gelten sehr enge Grenzen, in Europa wie auch national. Es geht hier um Verbraucherschutz – niemand soll unsachlich beeinflusst und schon gar nicht zu einem Arzneimittelmehrgebrauch verleitet werden. Dies zeigen auch verschiedene jüngere Entscheidungen des EuGH, in denen er sich mit der Werbung für Arzneimittel beschäftigt hat. Doch beim Urteil von 2016 blieb dieser Aspekt unberücksichtigt.