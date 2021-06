Jugendliche halten Cannabis für immer weniger gefährlich

Wie die Institution schätzt, dürften 2019 etwa 4 Prozent der Weltbevölkerung im Alter zwischen 15 und 64 Jahren mindestens einmal Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken angewandt haben (rund 200 Millionen Menschen). Im Vergleich zu den Zahlen von 2010 ergebe sich daraus ein Anstieg um knapp 18 Prozent, heißt es im Bericht. Auch wenn es sich dabei nur um Schätzungen handle und die Werte daher mit Vorsicht zu genießen seien, zeichne sich ein steigender Konsum zwischen 2010 und 2019 ab.

Diese Entwicklung sieht das UNODC durchaus kritisch, denn gleichzeitig habe sich der THC-Gehalt der Cannabisprodukte in Europa in den vergangenen 20 Jahren ungefähr verdoppelt und in den USA sogar fast vervierfacht. „Der prozentuale Anteil von Δ9-THC, der hauptsächlich psychoaktiv wirksamen Komponente in Cannabis, stieg in den USA zwischen 1995 und 2019 von etwa 4 Prozent auf 16 Prozent und in Europa zwischen 2002 und 2019 von ungefähr 6 Prozent auf 11 Prozent“, schreibt das Büro.

Zudem schätzten insbesondere Jugendliche die Gefahren des Cannabiskonsums von Jahr zu Jahr geringer ein. Hier könnte ein Zusammenhang bestehen, meint das UNODC: „Erkenntnisse aus Umfragen legen nahe, dass es eine Verknüpfung zwischen einer geringen Risikowahrnehmung und vergleichsweise hohen Konsumraten gibt.“