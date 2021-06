Galantamin erhält neue Warnhinweise zu kardialen Nebenwirkungen

Auch macht der cholinerge Wirkmechanismus – welcher die Neigung zu einer Bradykardie erhöht – kardiale Nebenwirkungen plausibel, sodass der PRAC es für gerechtfertigt hielt, die Warnhinweise zu Herzerkrankungen zu aktualisieren und einen Zusammenhang mit QTc-Verlängerung/Torsade de Pointes zu ergänzen. Der PRAC empfahl folglich, die Produktinformationen von Galantamin-haltigen Arzneimitteln dahingehend zu ändern, und die CMDh stimmte den wissenschaftlichen Schlussfolgerungen des PRAC zu.

Als „Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures for human use” ist es Aufgabe der CMDh, einen Beschluss zu fassen, der auf nationaler Ebene sodann umgesetzt wird. Sie vertrat im November 2020 die einstimmige Ansicht, dass fortan das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis von Galantamin nur dann bestehen bleibt, wenn die Zulassungsinhaber bestimmte Änderungen in den Produktinformationen umsetzen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat diesen Beschluss nun am 29. April 2021 umgesetzt. Was ändert sich?