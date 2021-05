Comirnaty und Vaxzevria wirksam gegen indische Variante

In die Studie, die am vergangenen Donnerstag als Preprint publiziert worden ist, flossen Daten von 1.054 symptomatischen Personen aus allen Altersgruppen, bei denen die B.1.617.2-Variante durch genomische Sequenzierung bestätigt worden war, ein. Die Daten wurden zwischen dem 4. April, also dem Zeitpunkt seit die indische Variante aufgetreten ist, und dem 16. Mai erhoben. Außerdem wurden 11.621 Patienten mit nachgewiesener Infektion mit der britischen Corona-Variante mit einbezogen sowie die Information, wer welchen Impfstoff erhalten hatte. Eine umgeimpfte Population diente als Vergleichsgruppe.