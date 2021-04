Auf welche Strategien setzt man künftig bei SARS-CoV-2?

Seit über einem Jahr begleitet uns SARS-CoV-2, nicht auf Schritt und Tritt, sonst wären wir bereits alle infiziert gewesen und immun. Doch Varianten, Impfstoffe, Einschränkungen sind pausenlos ein Thema. Wird SARS-CoV-2 irgendwann einfach ein endemisches Virus, wie die saisonale Grippe? Was sind denn nun eigentlich vielversprechende Arzneistoffe bei COVID-19? Diesem Komplex widmen sich Dr. Verena Stahl und Professor Leif Erik Sander von der Berliner Charité im Mai bei der zweiten INTERPHARM online. Wir haben vorab in das Thema reingehört.

DAZ.online: SARS-CoV-2 begleitet uns jetzt seit etwas über einem Jahr. Ist zu erwarten, dass das Virus wieder mehr oder weniger bedeutungslos wird oder eher so einen Status wie Influenza erlangen wird?

Dr. Verena Stahl: Wenn SARS-CoV-2 hoffentlich irgendwann endemisch geworden ist, werden Reinfektionen noch passieren, aber man wird milder erkranken. Entscheidend wird dabei sein, wie robust und langanhaltend die Immunität nach natürlicher Infektion oder Impfung ist. Man nimmt an, dass die primäre Exposition in der endemischen Phase dann im Säuglings- und Kindesalter stattfindet, so wie es bei anderen Infektionserkrankungen auch der Fall ist. In der Bevölkerung können aber durch sogenannte Immun-Escape-Varianten auch gefährlichere Zweitinfektionen möglich sein. Die Entwicklungen der nächsten Jahre bleiben spannend und werden uns noch lange beschäftigen.