EMA empfiehlt Zulassung von Ofatumumab bei aktiver schubförmiger MS

Der Humanarzneimittelausschuss – das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) – der EMA rät zur Zulassung eines neuen Arzneimittels bei Multipler Sklerose (MS): Ofatumumab in Kesimpta®. So die Europäische Kommission dem Rat der EMA folgt, könnte Ofatumumab in Bälde bei Patienten mit aktiver schubförmiger MS-Erkrankung (RMS) – definiert durch klinische oder bildgebende Eigenschaften – eingesetzt werden. Zulassungsinhaber von Kesimpta® ist Novartis Ireland Limited.