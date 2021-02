Corona-Pandemie: „Wir haben noch einen langen Weg vor uns“

Wie Lehr im DAZ-Interview erklärte – da galt noch die Inzidenzgrenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner –, müsse die Maßzahl für Lockerungen weiter nach unten korrigiert werden: „Nach unseren Berechnungen ist diese Inzidenz viel zu hoch gewählt, um Lockerungen in Erwägung zu ziehen. Unsere Analysen zeigen, dass die Pandemie in der zweiten Welle bei einem Inzidenzwert von ungefähr 20 aus der Kontrolle geraten ist. Wir sollten daher die Infektionszahlen deutlich unter eine Inzidenz von 20 bringen. Wichtig ist, dass tatsächlich alle Fälle vom Gesundheitsamt nachverfolgt werden können. Erst dann sollten stufenweise Lockerungen in Erwägung gezogen werden. Das deckt sich sehr mit der NoCOVID-Strategie, deren Ansatz ich unterstütze.“