Corona-Schnelltests bereiten Apotheken Probleme

Doch was hält die deutschen Apotheken davon ab, hier aktiv zu werden? 85 Prozent der Apokix-Teilnehmer:innen nennen Raumprobleme und 88 Prozent Personalprobleme als Grund. Mehr als 90 Prozent gaben zudem an, dass die angesetzte Vergütung zur Beschaffung und Durchführung der Schnelltests nicht kostendeckend sei. Umgekehrt sehen nur 6 Prozent der Befragten in

den Schnelltests ein lukratives Zusatzgeschäft für ihre Apotheke. Aber auch das persönliche Infek­tionsrisiko spielt eine Rolle. 70 Prozent der Befragten geben an, dass das Apothekenteam Angst habe, sich bei der Testdurchführung anzustecken. Entsprechend fordern 95 Prozent, dass Apothekenmit­arbeiter:innen, die selbst Schnelltests durchführen, bevorzugt geimpft werden sollten.

Eine Alternative zur Testung in der Apotheke sind die Schnelltests für Laien. Auch hier ist offenbar das Interesse größer als das Angebot: 70 Prozent berichten, dass ihre Apotheke die Nachfrage nach Laientests nicht decken kann.

Kundenzahlen brechen ein

Trotz des großen Interesses der Kund:innen an Schnelltests leiden die Apotheken unter einem massiven Rückgang der Kundenzahl: 31 Prozent der Befragten geben an, dass die Kundenfrequenz im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat stark und weitere 36 Prozent, dass sie leicht gesunken ist.

Da wundert es wenig, dass sich im März die Talfahrt der beiden Apokix-Konjunkturindizes weiter fortsetzt. So liegt der Index für die aktuelle Geschäftsentwicklung bei 70,6 Punkten nach 75,6 Punkten im Februar – vor einem Jahr und damit zu Beginn der Pandemie waren es 103,7 Punkte. Bei 100 Punkten halten sich positive und negative Einschätzungen die Waage. Noch schlechter sieht es bei den Erwartungen für die kommenden zwölf Monate aus: Der zugehörige Index liegt im März bei 50,8 Punkten nach 58,0 Punkten im Februar.