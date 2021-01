Schmerzmediziner wollen Verordnung erleichtern

In Deutschland gibt es 15 Millionen Schmerzpatienten, inzwischen sind chronische Schmerzen als Krankheit anerkannt. Wenn in der Behandlung alle Medikamente und Therapien ausgeschöpft sind, können Cannabinoide ein Ausweg sein. Diese dürfen verordnet werden, wenn es nach begründeter Einschätzung des Arztes keine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Behandlungsoption mehr gibt. Patienten stellen dann einen Antrag bei ihrer Krankenkasse. 30 Prozent dieser Anträge werden jedoch abgelehnt, beklagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS), Johannes Horlemann, am vergangenen Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz.