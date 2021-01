In der Nähe der Apotheke, in der ich arbeite, befindet sich die Praxis eines Urologen. Jeden Tag kommen deshalb zahlreiche Patienten aus seiner Praxis zu uns in die Apotheke und legen Rezepte für Antibiotika vor. Und immer, wenn ich sie frage, ob sie wüssten, wie sie das Antibiotikum einzunehmen haben, kommen verschiedene Antworten. Der eine soll es so machen, der andere so. Kann ich also schlecht wissen.

Als ich dann Ende September 2020 las, dass ab dem 1. November desselben Jahres die Dosierung verschreibungspflichtiger Arzneimittel auf den Rezepten notiert werden muss, dachte ich nur: Hell yeah! Das war mal eine gute Nachricht. Endlich wird jeder Patient genau Bescheid wissen, wie er sein Arzneimittel einnehmen soll, und uns wird dadurch das Leben ebenfalls etwas leichter gemacht. Als sich dann der Zeitpunkt näherte, an dem es losgehen sollte, war immer häufiger „Dj“ auf den Rezepten zu lesen. Keiner hatte wirklich eine Ahnung, was das bedeuten sollte. Also guckte ich bei Google nach und siehe da, es heißt: „Dosierungsanweisung ja“. Mir schwante schlimmes und ich sollte leider Recht behalten. Zumindest teilweise.